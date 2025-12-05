Мераб Двалишвили: мой дом — Грузия, я хотел стать чемпионом UFC, поэтому живу в Вегасе

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили из Грузии высказался на пресс-конференции перед титульным реваншем с российским бойцом Петром Яном. Поединок Двалишвили — Ян станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 323.

«Ян говорит, что на моём месте мог бы провести 10 боёв за год? Думаю, это просто оправдание. И да, это не мой дом. Мой дом — Грузия. Я хотел стать чемпионом UFC, поэтому я живу в Вегасе, он мог бы сделать то же самое. Но надеюсь, ему комфортно жить в Таиланде. Я дерусь там, где поставят бой, я дрался и в России, и в Канаде, и в разных штатах. Не секрет, что в Вегасе проводится много турниров, так что если хочешь здесь биться, то живи тут», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Вечер единоборств UFC 323 пройдёт в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 6 на 7 декабря мск.

Видео: Двалишвили отказался от пиццы в пользу овощей перед боем с Яном