Двалишвили рассказал, как можно подраться с Яном ещё лучше, чем в первый раз

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о предстоящем бое с 32-летним бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе россиянином Пётром Яном перед их реваншем на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), который состоится 7 декабря.

«Как можно подраться с Яном ещё лучше, чем в первый раз? Это вызов для меня, чтобы стать лучше. Уверен, он внесёт коррективы, а мне важно сохранить ту же энергию. Думаю, всё будет иначе, потому что я буду более техничным, более мастеровитым. Он будет агрессивнее, будет преследовать меня и попытается нокаутировать, так как это единственный способ меня остановить», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Напомним, первый бой между бойцами состоялся в марте 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский боец. После этого Ян говорил, что дрался с грузином с травмой.