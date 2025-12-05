Скидки
Пётр Ян — перед боем с Двалишвили на UFC 323: да, я попытаюсь отправить его в нокаут
Комментарии

Российский боец Пётр Ян высказался на пресс-конференции перед титульным реваншем с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили из Грузии. Поединок Двалишвили — Ян станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 323.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Привет, ребята! Привет, Лас-Вегас. Да, я попытаюсь отправить его в нокаут», — сказал Ян на пресс-конференции.

Вечер единоборств UFC 323 пройдёт в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 6 на 7 декабря мск. Первый бой между Яном и Двалишвили состоялся в марте 2023 года, победу решением судей одержал Мераб, при этом Пётр выступал в этом поединке с травмой.

Видео: Пётр Ян отрабатывает удары в партере перед реваншем с Двалишвили

