Пётр Ян: в эту субботу вы увидите меня в лучшей форме

32-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал в какой он находится форме накануне боя с чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«В первом бою я дрался с ним одной рукой. Он предпринял 49 попыток тейкдаунов… Давай, Мераб, больше вопросов. В субботу мы увидим, окей? Ребята, я отлично себя чувствую, в эту субботу вы увидите меня в лучшей форме», — сказал Ян на пресс-конференции.

Вечер единоборств UFC 323 пройдёт в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 6 на 7 декабря мск. Первый бой между Яном и Двалишвили состоялся в марте 2023 года, победу решением судей одержал Мераб, при этом Пётр выступал в этом поединке с травмой.

