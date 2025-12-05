Двалишвили: хочу сосредоточиться на зачистке дивизиона, не хочу прыгать туда и обратно

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили из Грузии высказался на тему возможной смены весовой категории на пресс-конференции перед титульным реваншем с российским бойцом Петром Яном. Поединок Двалишвили — Ян станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 323.

«Хочу сосредоточиться на своём дивизионе, не хочу прыгать туда и обратно. Хочу сосредоточиться на зачистке дивизиона. Если в UFC захотят, чтобы я поднялся или спустился, мы поговорим об этом. Сейчас я сосредоточен на этом джентльмене Петре Яне. Он хочет меня нокаутировать, но моя задача — не позволить этого», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Вечер единоборств UFC 323 пройдёт в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 6 на 7 декабря мск.

Видео: Реакция Мераба Двалишвили на анонс боя с Петром Яном