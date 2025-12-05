Скидки
Двалишвили: хочу сосредоточиться на зачистке дивизиона, не хочу прыгать туда и обратно

Комментарии

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили из Грузии высказался на тему возможной смены весовой категории на пресс-конференции перед титульным реваншем с российским бойцом Петром Яном. Поединок Двалишвили — Ян станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 323.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Хочу сосредоточиться на своём дивизионе, не хочу прыгать туда и обратно. Хочу сосредоточиться на зачистке дивизиона. Если в UFC захотят, чтобы я поднялся или спустился, мы поговорим об этом. Сейчас я сосредоточен на этом джентльмене Петре Яне. Он хочет меня нокаутировать, но моя задача — не позволить этого», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Вечер единоборств UFC 323 пройдёт в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 6 на 7 декабря мск.

Видео: Реакция Мераба Двалишвили на анонс боя с Петром Яном

Пётр Ян и Мераб Двалишвили провели первую битву взглядов перед реваншем на UFC 323
UFC 323: Ян остановит тейкдауны Двалишвили? Шансы у Петра точно будут. LIVE
