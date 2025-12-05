«Перестань оправдываться, пожалуйста». Мераб Двалишвили — Петру Яну

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили призвал перестать оправдываться бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна перед их реваншем на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), который состоится 7 декабря.

«Брат, ты выше этого, перестань оправдываться, пожалуйста. Никаких оправданий. Когда я пройду тебя снова, какие оправдания ты придумаешь? Расскажи мне это сейчас, сразу. Давай. Ты собираешься оправдываться? Скажи сейчас. У меня есть вопрос к тебе. Ты сейчас травмирован? Да или нет? Я думаю, нет. Окей. Понятно», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Напомним, первый бой между бойцами состоялся в марте 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский боец. После этого Ян говорил, что дрался с грузином с травмой.

