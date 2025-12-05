Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Перестань оправдываться, пожалуйста». Мераб Двалишвили — Петру Яну

«Перестань оправдываться, пожалуйста». Мераб Двалишвили — Петру Яну
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили призвал перестать оправдываться бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна перед их реваншем на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), который состоится 7 декабря.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Брат, ты выше этого, перестань оправдываться, пожалуйста. Никаких оправданий. Когда я пройду тебя снова, какие оправдания ты придумаешь? Расскажи мне это сейчас, сразу. Давай. Ты собираешься оправдываться? Скажи сейчас. У меня есть вопрос к тебе. Ты сейчас травмирован? Да или нет? Я думаю, нет. Окей. Понятно», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Напомним, первый бой между бойцами состоялся в марте 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский боец. После этого Ян говорил, что дрался с грузином с травмой.

Материалы по теме
Пётр Ян: в эту субботу вы увидите меня в лучшей форме
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android