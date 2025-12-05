Пётр Ян: пять раундов спаррингов Мераба в день боя? Любая машина ломается

Российский боец Пётр Ян высказался на пресс-конференции перед титульным реваншем с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили из Грузии о спаррингах своего соперника в день боя. Поединок Двалишвили — Ян станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 323.

«Впечатляет ли меня, что Мераб проводит пять раундов спаррингов в день боя? Меня это не должно впечатлять. Если он чувствует, что это работает… Но запомните, что любая машина ломается», — сказал Ян на пресс-конференции.

Вечер единоборств UFC 323 пройдёт в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 6 на 7 декабря мск.

