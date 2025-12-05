«Это всё делается ради фанатов». Боец UFC Гуськов — о своём появлении в образе «Хитмэна»

Боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Богдан Гуськов, представляющий Узбекистан, объяснил своё появление на пресс-конференции в образе «Хитмэна» перед боем с экс-чемпионом дивизиона поляком Яном Блаховичем, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Почему в образе «Хитмэна»? Чтобы немного оживить пресс-конференцию, это всё делается ради фанатов», — сказал Гуськов на пресс-конференции.

Богдан Гуськов Фото: Кадр из трансляции

Богдану Гуськову 33 года. Представитель Узбекистана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одно поражение.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ABC 9 в июле, Гуськов нокаутировал россиянина Никиту Крылова.

В главном поединке вечера на турнире UFC 323 встретятся Мераб Двалишвили и Пётр Ян.