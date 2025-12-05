Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Пантожа и Джошуа Ван провели битву взглядов перед соглавным боем на UFC 323

Александр Пантожа и Джошуа Ван провели битву взглядов перед соглавным боем на UFC 323
Комментарии

Чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа и уроженец Мьянмы Джошуа Ван провели первую битву взглядов перед соглавным боем на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), который состоится 7 декабря.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Джошуа Ван
07 декабря 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Пантожа
Не началось
Джошуа Ван
Битва взглядов Пантожа — Ван

Битва взглядов Пантожа — Ван

Фото: Кадр с пресс-коференции

35-летний Пантожа в июне 2025 года в четвёртый раз защитил чемпионский пояс, тем самым одержав 14-ю победу в наилегчайшем весе, став абсолютным рекордсменом турнира. Всего в активе Пантожи 32 победы в смешанных единоборствах при шести поражениях.

В главном бою чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили проведёт реванш с бывшим обладателем титула россиянином Петром Яном.

Материалы по теме
«Перестань оправдываться, пожалуйста». Мераб Двалишвили — Петру Яну
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android