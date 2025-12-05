Александр Пантожа и Джошуа Ван провели битву взглядов перед соглавным боем на UFC 323

Чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа и уроженец Мьянмы Джошуа Ван провели первую битву взглядов перед соглавным боем на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), который состоится 7 декабря.

Битва взглядов Пантожа — Ван Фото: Кадр с пресс-коференции

35-летний Пантожа в июне 2025 года в четвёртый раз защитил чемпионский пояс, тем самым одержав 14-ю победу в наилегчайшем весе, став абсолютным рекордсменом турнира. Всего в активе Пантожи 32 победы в смешанных единоборствах при шести поражениях.

В главном бою чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили проведёт реванш с бывшим обладателем титула россиянином Петром Яном.