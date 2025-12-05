Скидки
«Все шутки у него весёлые». Пётр Ян — о чувстве юмора Мераба Двалишвили

Комментарии

32-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал, как он относится к шуткам чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили.

«Есть ли шутка Мераба, от которой мне было смешно? Да, в принципе, все шутки у него весёлые. Особенно когда в лёд прыгал — мне понравилось», — сказал Ян на пресс-конференции.

Вечер единоборств UFC 323 пройдёт в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 6 на 7 декабря мск. Первый бой между Яном и Двалишвили состоялся в марте 2023 года, победу решением судей одержал Мераб, при этом Пётр выступал в этом поединке с травмой.

На счету Петра в ММА 19 побед и пять поражений. В активе Мераба 21 победа и четыре поражения. В своём последнем бою Ян победил Маркуса Макги, а Двалишвили оказался сильнее Кори Сэндхагена.

«Перестань оправдываться, пожалуйста». Мераб Двалишвили — Петру Яну
Комментарии
