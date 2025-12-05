Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Блахович — о бое с Гуськовым: не могу проиграть, я старше, но волос у меня всё ещё больше

Блахович — о бое с Гуськовым: не могу проиграть, я старше, но волос у меня всё ещё больше
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович высказался о предстоящем поединке с узбекистанцем Богданом Гуськовым, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Ян Блахович — Богдан Гуськов
07 декабря 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ян Блахович
Не началось
Богдан Гуськов

«Я не могу проиграть в этом поединке, потому что я старше на 10 лет. Получается, что я мог тренироваться на 10 лет больше, чем он. Значит, я не могу проиграть. Легендарная польская мощь. И смотрите, я на 10 лет старше, а волос на голове у меня всё ещё больше, чем у него», — сказал Блахович на пресс-конференции.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию UFC 323.

