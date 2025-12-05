Скидки
«Только он». Бадаев назвал единственного соперника Царукяна для следующего боя в UFC

«Только он». Бадаев назвал единственного соперника Царукяна для следующего боя в UFC
Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал организацию поединка за временный титул в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Трагичность ситуации в том, что будет бой [Гэтжи – Пимблетт] за временного чемпиона, и победитель дерётся с Илией Топурией. Это растянется на год. Что делать Арману? Не простаивать. Логичных боёв в плане рейтинга нет. Только Макс Холлоуэй. Их встреча может вызвать интерес. Бой имеет хоть какой-то смысл. Сам Царукян подтвердил, что хочет подраться с Максом за титул BMF», — приводит слова Бадаева издание MMA.Metaratings.ru.

