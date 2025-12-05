Двалишвили пригласил Яна в джакузи после реванша, россиянин иронично ответил

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили подшутил над россиянином Петром Яном перед их реваншем, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

Двалишвили – на пресс-конференции: Ты будешь приглашён после боя в джакузи. Хочешь пойти в джакузи?

Ян: В твоём джакузи уже хватает всяких девочек.

Двалишвили: Да ладно, Пётр, это неважно.

Ян: Думаю, в джакузи лучше с девочками. Если ты любишь с мальчиками в джакузи, то это твоё дело.

Двалишвили: А в чём проблема, если мальчики и девочки будут вместе, какая разница? Мы можем смешивать.

Ян: Просто я видел, что у тебя там только мальчики в джакузи. Если честно, я вообще его с девушкой никогда не видел.