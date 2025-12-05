Скидки
Абдель-Азиз сказал, кто должен стать следующим соперником Мовсара Евлоева

Менеджер Али Абдель-Азиз сказал, кто, по его мнению, должен стать следующим соперником первого номера рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённого россиянина Мовсара Евлоева.

«Лучшие должны драться с лучшими. Лучший боец, не получивший бой за титул, это Лерон Мёрфи. Мовсар уже побил Диего Лопеса. Пусть теперь побьёт Лерона Мёрфи и докажет, что он следующий претендент на титул.

Мовсар — мужчина. Он не будет сидеть и выпрашивать шанс. Он побьёт Лерона Мёрфи и сделает серьёзную заявку. И тот, кто будет чемпионом, Александр Волкановски или Диего Лопес, сразится с ним», — приводит слова Абдель-Азиза MMAJunkie.

Комментарии
