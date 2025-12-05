Рой Джонс оценил шансы Петра Яна в реванше с Двалишвили

Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях американец Рой Джонс-младший высказался о предстоящем поединке за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Я знаю Петра Яна. Это очень сильный боец, у него отличный бокс. Думаю, если бой пройдёт в стойке, то у Яна очень хорошие шансы перебить соперника. Я люблю смотреть бои Петра, это очень интересный парень», — цитирует Джонса ТАСС.

