Двалишвили: единственный соперник, против которого я болею — это Умар Нурмагомедов

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о неприязни к бывшему сопернику россиянину Умару Нурмагомедову.

«Когда Ян дерётся, я болею за него: «Давай, Пётр, побеждай…» Когда вы дерётесь с кем-то, неважно, выиграли вы или проиграли… Если этот человек потом побеждает, это заставляет вас смотреться лучше. Единственный боец в дивизионе, против которого я болею – это Умар. Когда он дрался с Баутистой, я болел за Баутисту», — сказал Двалишвили в интервью Даниэлю Кормье.

Ранее Камил Гаджиев сказал, кто станет соперником Умара Нурмагомедова в случае победы на UFC 324.

