Пётр Ян «гоняет» вес перед реваншем с Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян проходит этап весогонки перед реваншем с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили. Россиянину помогает его одноклубник Ильяс Хамзин.

«Гонял он, а плохо мне. Шучу, всё под контролем», — написал Хамзин в социальных сетях, опубликовав совместное фото из сауны.

Фото: из личного архива Ильяса Хамзина

Напомним, реванш Мераба Двалишвили и Петра Яна состоится 7 декабря на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Начало главного карда — в 6:00 мск.

