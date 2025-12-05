Скидки
Бокс/ММА Новости

Пётр Ян «гоняет» вес перед реваншем с Двалишвили

Пётр Ян «гоняет» вес перед реваншем с Двалишвили
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян проходит этап весогонки перед реваншем с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили. Россиянину помогает его одноклубник Ильяс Хамзин.

«Гонял он, а плохо мне. Шучу, всё под контролем», — написал Хамзин в социальных сетях, опубликовав совместное фото из сауны.

Фото: из личного архива Ильяса Хамзина

Напомним, реванш Мераба Двалишвили и Петра Яна состоится 7 декабря на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Начало главного карда — в 6:00 мск.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян
