Двалишвили: я бы дрался каждую неделю, но ненавижу весогонку

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о частоте своих выступлений.

«Безумно ли для меня провести четыре боя за год? Нет, на самом деле, это вполне обычно для меня. Я люблю драться, никаких проблем. Я бы дрался каждую неделю, но знаете, что я ненавижу? Весогонку.

В 2024 году я трижды «гонял» вес. Я подрался с Генри [Сехудо], через три недели я был запасным, а затем я подрался за титул. Но всё нормально», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

Напомним, 7 декабря на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США) Двалишвили проведёт реванш с россиянином Петром Яном. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

