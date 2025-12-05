Мераб Двалишвили объяснил, почему спаррингует без шлема в зале

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили объяснил, почему не надевает шлем на спаррингах.

«Почему я не надеваю шлем? Другие ощущения. Не знаю… Я стал старше, поумнел, я не травмирую своих спарринг-партнёров и сам не травмируюсь. Всё нормально, это помогает вам подготовиться. Потому что когда у вас есть шлем… И вы не всё видите, вы по-другому боретесь», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

Напомним, 7 декабря на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США) Двалишвили проведёт реванш с россиянином Петром Яном. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

