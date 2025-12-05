Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили объяснил, почему спаррингует без шлема в зале

Мераб Двалишвили объяснил, почему спаррингует без шлема в зале
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили объяснил, почему не надевает шлем на спаррингах.

«Почему я не надеваю шлем? Другие ощущения. Не знаю… Я стал старше, поумнел, я не травмирую своих спарринг-партнёров и сам не травмируюсь. Всё нормально, это помогает вам подготовиться. Потому что когда у вас есть шлем… И вы не всё видите, вы по-другому боретесь», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

Напомним, 7 декабря на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США) Двалишвили проведёт реванш с россиянином Петром Яном. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
Двалишвили пригласил Яна в джакузи после реванша, россиянин иронично ответил

Двалишвили отказался от пиццы в пользу овощей перед боем с Яном

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android