«Начали лечиться только в Англии». Аспиналл пожаловался на медика в Абу-Даби после UFC 321

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл заявил, что не получил качественного медицинского обслуживания после поединка с французом Сирилем Ганом.

Напомним, поединок бойцов возглавил турнир UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) и был признан не состоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз со стороны Гана.

«Мне пришлось прождать три или четыре часа, чтобы попасть на приём к человеку, который, казалось, ничего не понимал в глазах. Мы начали нормально лечиться, когда вернулись в Великобританию», — сказал Аспиналл в подкасте Ариэля Хельвани.

