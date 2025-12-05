Двалишвили назвал причину, по которой не сомневается в себе в боях

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили назвал причину, по которой не сомневается в себе в боях.

«Есть парни, которые могут превзойти меня в технике, в каких-то позициях… Очевидно, что парни превосходят меня, тот же Алджамейн [Стерлинг]. Но я тяжело работал в зале, я знаю, что не ленился, знаю, что не пропускал тренировки и сделал всё возможное. Вот почему мне комфортно в бою. За неделю до боя я могу чувствовать себя не лучшим образом на спаррингах, но я знаю, что в день боя я буду на высоте», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

Напомним, 7 декабря на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США) Двалишвили проведёт реванш с россиянином Петром Яном. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.