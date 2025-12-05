Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Двалишвили назвал причину, по которой не сомневается в себе в боях

Двалишвили назвал причину, по которой не сомневается в себе в боях
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили назвал причину, по которой не сомневается в себе в боях.

«Есть парни, которые могут превзойти меня в технике, в каких-то позициях… Очевидно, что парни превосходят меня, тот же Алджамейн [Стерлинг]. Но я тяжело работал в зале, я знаю, что не ленился, знаю, что не пропускал тренировки и сделал всё возможное. Вот почему мне комфортно в бою. За неделю до боя я могу чувствовать себя не лучшим образом на спаррингах, но я знаю, что в день боя я буду на высоте», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

Материалы по теме
Рой Джонс оценил шансы Петра Яна в реванше с Двалишвили

Напомним, 7 декабря на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США) Двалишвили проведёт реванш с россиянином Петром Яном. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
Взвешивание UFC 323: четвёртая весогонка Мераба за год. Что на весах покажет Пётр Ян? LIVE
Live
Взвешивание UFC 323: четвёртая весогонка Мераба за год. Что на весах покажет Пётр Ян? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android