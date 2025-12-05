«Я стал лучше». Двалишвили заявил, что может победить Яна техническим нокаутом в реванше

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили поделился ожиданиями от предстоящего реванша с бывшим обладателем титула россиянином Петром Яном.

«В этот раз я буду намного лучше в контроле на земле… Я стал намного лучше как боец. Уверен, что он будет лучше подготовлен, но моя цель – финишировать его, будь то стойка или партер. Возможно, это будет технический нокаут. Вот моя цель. Посмотрим, это бой, я уважаю Пётра Яна как бойца, он убийца, поэтому кто знает, он тоже может меня нокаутировать», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

Напомним, реванш Двалишвили – Ян состоится 7 декабря на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.