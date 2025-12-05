Скидки
Заур Абдуллаев дал прогноз на реванш Мераба Двалишвили и Петра Яна

Заур Абдуллаев дал прогноз на реванш Двалишвили — Ян
Комментарии

Российский боксёр Заур Абдуллаев высказался о предстоящем поединке за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и сотечественником Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«В эти выходные будет бой нашего бойца, партнёра по команде Академии единоборств РМК Петра Яна.

Мой прогноз — 50 на 50. Мераб Двалишвили для Петра соперник очень неудобный, у него большой арсенал борьбы. Но мы верим в победу Яна и ждём Петра дома в статусе чемпиона UFC», — сказал Абдуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

