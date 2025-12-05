«Щеголял титулами, а теперь не хочет платить». Хирн осудил Кроуфорда за конфликт с WBC

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал конфликт звёздного американца Теренса Кроуфорда с Всемирным боксёрским советом (WBC).

Напомним, Кроуфорд отказался платить обязательный взнос, и организация лишила его титула во втором среднем весе (до 76,2 кг).

«Он хвастался абсолютным чемпионством, это касается WBC. Нельзя владеть титулами, щеголять с ними и не платить по счетам. Считаю ли я, что $ 300 тыс. это много? Да, считаю. Но президент WBC сказал, что он заработал $ 40 млн [за бой с Саулем Альваресом]. Да, это большие деньги, но таковы правила. Если не хотите платить по счетам, не деритесь за абсолютное чемпионство», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу.