Промоутер Бенавидеса заявил, что Бивол лишится ещё одного титула, если не примет бой

Комментарии

Сэмпсон Левкович, промоутер чемпиона WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) американца Дэвида Бенавидеса, заявил, что лидер дивизиона россиянин Дмитрий Бивол избегает поединка с его боксёром.

«WBA гарантировала, что Дэвид станет обязательным претендентом на бой с победителем [противостояния] Бивол – Бетербиев. Бивол будет вынужден вести себя как русский Канело и отказаться от ещё одного титула, чтобы избежать встречи с Дэвидом. Он не хочет драться, потому что когда они спарринговали, Дэвид избил его и уронил. У Бивола нет шансов победить Дэвида. Гарантирую. У него хватит мощи удержать Бенавидеса, Дмитрий будет жестоко избит!» — приводит слова Левковича издание BoxingScene.

