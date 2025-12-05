Конор Макгрегор выступил за организацию боя Майка Тайсона и Флойда Мейвезера

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выступил за организацию боксёрского поединка между звёздными американцами Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером-младшим.

«Я в предвкушении. Знаете, почему? Майк выглядит потрясающе. Прошло семь лет с тех пор, как он в последний раз был в Дублине, в 2018-м, и я встречался с ним тогда. Это было семь лет назад, Майк выглядит на семь лет моложе, чем тогда. Это Майк Тайсон. И вот что я вам скажу – он не проиграет. Надеюсь, это произойдёт. Тайсон выглядит уверенным, он готов», — приводит слова Макгрегора издание Bloody Elbow.

