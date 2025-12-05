Экс-боец UFC объяснил, почему Перейра может сразиться с Сирилем Ганом в следующем бою

Бывший боец UFC американец Джош Томпсон считает, что организация может устроить поединок между бразильцем Алексом Перейрой и французом Сирилем Ганом в тяжёлом весе (до 120 кг), если действующий чемпион британец Том Аспиналл возьмёт паузу на лечение.

«Это будет не Том, если Том не будет готов тренироваться. Поэтому думаю, что в UFC собираются устроить бой Алекса и Гана, верю в это. Есть видео, недавнее видео, где Перейра спаррингует с тяжеловесами. Поскольку Том Аспиналл не может драться, Алекс сделает шаг вперёд и спасёт ситуацию, как он обычно и делает. И станет ещё большей звездой», — сказал Томпсон в подкасте Weighting In.