Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC анонсировал турнир в Лондоне в марте 2026 года

UFC анонсировал турнир в Лондоне в марте 2026 года
Комментарии

UFC анонсировал турнир в Лондоне (Великобритания). Как информирует пресс-служба промоушена, спортивное мероприятие на Арене O2 состоится 21 марта 2026 года. Предыдущий турнир в Лондоне, который проходил в 2025 году, стал самым кассовым мероприятием в рамках турниров Fight Night в истории UFC.

«Лондон — один из ведущих городов мира для боёв. Здесь страстные болельщики, невероятная атмосфера, а в прошлый раз, когда мы были здесь, установили рекорд по кассовым сборам в рамках Fight Night в истории UFC. Лондон всегда оправдывает ожидания, с нетерпением жду возвращения», — отметил президент UFC Дана Уайт.

Материалы по теме
Взвешивание UFC 323: Пётр Ян готовится. Будут ли проблемы у Двалишвили? LIVE
Live
Взвешивание UFC 323: Пётр Ян готовится. Будут ли проблемы у Двалишвили? LIVE

Чимаев чуть не подрался с Гарри за кулисами UFC Катар:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android