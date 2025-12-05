UFC анонсировал турнир в Лондоне в марте 2026 года

UFC анонсировал турнир в Лондоне (Великобритания). Как информирует пресс-служба промоушена, спортивное мероприятие на Арене O2 состоится 21 марта 2026 года. Предыдущий турнир в Лондоне, который проходил в 2025 году, стал самым кассовым мероприятием в рамках турниров Fight Night в истории UFC.

«Лондон — один из ведущих городов мира для боёв. Здесь страстные болельщики, невероятная атмосфера, а в прошлый раз, когда мы были здесь, установили рекорд по кассовым сборам в рамках Fight Night в истории UFC. Лондон всегда оправдывает ожидания, с нетерпением жду возвращения», — отметил президент UFC Дана Уайт.

