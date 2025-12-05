На спарринговавшего с памятником ветеранам МЧС бойца ММА завели уголовное дело

На бойца смешанных единоборств (ММА) Заура Исмаилова, который спарринговал с памятником ветеранам МЧС России, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка Следственного комитета Российской Федерации.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвящённых дням воинской славы России», — цитирует заявление пресс-службы столичного главка СК РФ «РИА Новости».

