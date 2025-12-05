Царукян проведёт поединок по грэпплингу в Армении 30 декабря

Боец смешанных единоборств армянского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории, Арман Царукян выступит на турнире по грэпплингу под эгидой промоушена HYPE FC в Армении 30 декабря. Об этом сообщает Essentally Sports

Соперник Царукяна будет объявлен позднее.

Арман Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC.

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.