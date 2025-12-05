Завершился чемпионат России по боксу среди женщин. Представлены все результаты

В столице Башкортостана, Уфе, завершился чемпионат России по боксу среди женщин. В течение семи дней на ринге сражались 163 спортсменки из 48 регионов страны. По итогам чемпионата были определены 12 сильнейших спортсменок. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.
Результаты финалов:
48 кг:
Юлия Чумгалакова (Московская-Башкортостан) – Екатерина Федотова (Челябинская область);
50 кг:
Рукет Куштова (Хабаровский край) – Арина Вострикова (Краснодарский край);
52 кг:
Анна Аэдма (Алтайский край) – Ульяна Савро (Ростовская – ДНР);
54 кг:
Дарья Пантелеева (Бурятия) – Анастасия Кооль (Краснодарский край);
57 кг:
Людмила Воронцова (Московская-Бурятия) – Карина Тазабекова (Санкт-Петербург);
60 кг:
Алина Пушкарь (Краснодарский край) – Дарья Абрамова (Тульская область);
63 кг:
Елена Бабичева (Московская-Брянская) – Надежда Голубева (Краснодарский край);
66 кг:
Ангелина Толстая (Санкт-Петербург) – Азалия Аминева (Башкортостан);
70 кг:
Дарима Сандакова (Московская-Бурятия) – Анастасия Эсман (Кемеровская область);
75 кг:
Елена Гапешина (Севастополь – Чукотский) – Анжелика Арутюнян (Ставропольский край);
81 кг:
Салтанат Меденова (Омская-Красноярский) – Анастасия Демурчян (Краснодарский край);
81+ кг:
Мария Кучманова (Мордовия) – Ксения Олифиренко (Краснодарский край).
Самый громкий бой в истории бокса: