Завершился чемпионат России по боксу среди женщин. Представлены все результаты

В столице Башкортостана, Уфе, завершился чемпионат России по боксу среди женщин. В течение семи дней на ринге сражались 163 спортсменки из 48 регионов страны. По итогам чемпионата были определены 12 сильнейших спортсменок. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.

Результаты финалов:

48 кг:

Юлия Чумгалакова (Московская-Башкортостан) – Екатерина Федотова (Челябинская область);

50 кг:

Рукет Куштова (Хабаровский край) – Арина Вострикова (Краснодарский край);

52 кг:

Анна Аэдма (Алтайский край) – Ульяна Савро (Ростовская – ДНР);

54 кг:

Дарья Пантелеева (Бурятия) – Анастасия Кооль (Краснодарский край);

57 кг:

Людмила Воронцова (Московская-Бурятия) – Карина Тазабекова (Санкт-Петербург);

60 кг:

Алина Пушкарь (Краснодарский край) – Дарья Абрамова (Тульская область);

63 кг:

Елена Бабичева (Московская-Брянская) – Надежда Голубева (Краснодарский край);

66 кг:

Ангелина Толстая (Санкт-Петербург) – Азалия Аминева (Башкортостан);

70 кг:

Дарима Сандакова (Московская-Бурятия) – Анастасия Эсман (Кемеровская область);

75 кг:

Елена Гапешина (Севастополь – Чукотский) – Анжелика Арутюнян (Ставропольский край);

81 кг:

Салтанат Меденова (Омская-Красноярский) – Анастасия Демурчян (Краснодарский край);

81+ кг:

Мария Кучманова (Мордовия) – Ксения Олифиренко (Краснодарский край).

