Генри Сехудо — об Абдель-Азизе: прошёл со мной через ад и обратно

Генри Сехудо — об Абдель-Азизе: прошёл со мной через ад и обратно
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо поздравил менеджера Али Абдель-Азиза с днём рождения. 5 декабря ему исполнилось 48 лет.

«С днём рождения величайшего менеджера всех времён и одного из лучших людей, которых я когда-либо встречал. Али прошёл со мной через ад и обратно, оставаясь преданным на каждом шагу. Любой был бы счастлив иметь такого менеджера, друга и наставника в своей жизни. Спасибо, что проводишь свой день рождения со мной, пока я готовлюсь к своему последнему танцу», — написал Сехудо на своей странице в социальных сетях.

В ночь на 7 декабря Сехудо проведёт бой с Пэйтоном Талботтом. Спортсмены сразятся на турнире UFC 323.

