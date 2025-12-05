Скидки
Волков выступит на турнире по джиу-джитсу в Москве, его соперником станет Евгений Гончаров

Волков выступит на турнире по джиу-джитсу в Москве, его соперником станет Евгений Гончаров
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проведёт поединок по правилам джиу-джитсу с чемпионом ACA, соотечественником Евгением Гончаровым.

Поединок состоится на турнире ACBJJ 20, который пройдёт 17 декабря в Москве.

Напомним, в последнем поединке в UFC Александр Волков встречался с тяжеловесом из Бразилии Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321. Александр одержал победу раздельным судейским решением. Эта победа стала для него 39-й в смешанных единоборствах.

Что касается Евгения Гончарова, на его счету 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и трижды потерпел поражение.

