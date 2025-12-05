Мераб Двалишвили прошёл взвешивание перед боем с Петром Яном на UFC 323

В ночь на 7 декабря мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 323, в главном событии которого поединок проведут россиянин Пётр Ян и представитель Грузии Мераб Двалишвили. В преддверии спортивного мероприятия стартовала церемония взвешивания.

Двалишвили уложился в лимит легчайшей весовой категории. Спортсмен показал на весах 61,23 кг. Ян на данный момент взвешивание не прошёл. Его результаты будут известны немного позже.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале UFC Eurasia. Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, для спортсменов это будет реванш. В первом бою победу одержал грузинский спортсмен.

Пётр Ян отрабатывает удары в партере перед реваншем с Двалишвили: