Вартанян и Раисов сразятся по правилам бойцовского джиу-джитсу на ACBJJ 20 в Москве

Российские бойцы смешанных единоборств (ММА) Эдуард Вартанян и Юсуф Раисов проведут схватку по правилам бойцовского джиу-джитсу на турнире ACBJJ 20. Об этом информиурет пресс-служба лиги. Спортсмены сразятся 17 декабря в Москве.

Отметим, Вартанян в смешанных единоборствах к данному моменту принял участие в 31 поединке, где одержал 27 побед, в том числе девять раз побеждал нокаутом, и потерпел четыре поражения. На счету Раисова в ММА 22 победы (пять – нокаутом) и три поражения.

Ранее сообщалось, что на турнире также выступит Александр Волков. Его соперником станет Евгений Гончаров.

