Гуськов и Блахович уложились в вес перед боем на UFC 323

33-летний узбекистанский и российский боец смешанных боевых искусств, который выступает под эгидой UFC в полутяжёлом весе, Богдан Гуськов, занимающий 11-е место в своём дивизионе, и экс-чемпион лиги Ян Блахович сделали вес в преддверии поединка на турнире UFC 323.

Оба бойца на весах показали 93,44 кг.

Богдану Гуськову 33 года. Представитель Узбекистана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одно поражение.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ABC 9 в июле, Гуськов нокаутировал россиянина Никиту Крылова.

В главном поединке вечера на турнире UFC 323 встретятся Мераб Двалишвили и Пётр Ян.