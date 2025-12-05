Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Пантожа перевесил Джошуа Вана перед боем на UFC 323

Александр Пантожа перевесил Джошуа Вана перед боем на UFC 323
Комментарии

В ночь с 6 на 7 декабря мск в Лас-Вегасе (США) состоится номерной турнир UFC 323. В соглавном событии спортивного мероприятия чемпион промоушена в наилегчайшем весе Александр Пантожа (Бразилия) будет защищать пояс в поединке с Джошуа Ваном (Мьянма). В преддверии турнира стартовала церемония взвешивания, участие в которой приняли оба спортсмена.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Джошуа Ван
07 декабря 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Пантожа
Не началось
Джошуа Ван

Пантожа показал на весах 56,69 кг, в то время как его соперник оказался немного легче – 56,47 кг.

На счету бразильца в смешанных единоборствах к данному моменту 30 побед при пяти поражениях. В активе Вана 15 побед и два поражения.

Материалы по теме
Взвешивание UFC 323: Двалишвили и Ян успешно сделали вес, главному бою быть! LIVE
Live
Взвешивание UFC 323: Двалишвили и Ян успешно сделали вес, главному бою быть! LIVE

О'Мэлли опубликовал видео спарринга с Пантожей:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android