Александр Пантожа перевесил Джошуа Вана перед боем на UFC 323

В ночь с 6 на 7 декабря мск в Лас-Вегасе (США) состоится номерной турнир UFC 323. В соглавном событии спортивного мероприятия чемпион промоушена в наилегчайшем весе Александр Пантожа (Бразилия) будет защищать пояс в поединке с Джошуа Ваном (Мьянма). В преддверии турнира стартовала церемония взвешивания, участие в которой приняли оба спортсмена.

Пантожа показал на весах 56,69 кг, в то время как его соперник оказался немного легче – 56,47 кг.

На счету бразильца в смешанных единоборствах к данному моменту 30 побед при пяти поражениях. В активе Вана 15 побед и два поражения.

