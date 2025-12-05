Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян успешно прошёл взвешивание перед реваншем с Мерабом Двалишвили

Пётр Ян успешно прошёл взвешивание перед реваншем с Мерабом Двалишвили
Комментарии

В ночь на 7 декабря мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 323, в главном событии которого поединок проведут россиянин Пётр Ян и представитель Грузии Мераб Двалишвили. В преддверии спортивного мероприятия проходит церемония взвешивания.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

Пётр Ян уложился в лимит легчайшей весовой категории. Спортсмен показал на весах 61,23 кг. Ранее точно такой же вес показал и Мераб Двалишвили.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале UFC Eurasia. Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, первый бой между Мерабом Двалишвили и Петром Яном прошёл весной 2023-го, тогда судьи единогласно отдали победу грузинскому бойцу. На счету Петра в ММА 19 побед и пять поражений. В активе Мераба 21 победа и четыре поражения. В своём последнем бою Ян победил Маркуса Макги, а Двалишвили оказался сильнее Кори Сэндхагена.

