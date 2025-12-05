Скидки
Дмитрий Арышев нокаутировал бразильца Андерсона Гонсалвеса на ACA 197

Дмитрий Арышев нокаутировал бразильца Андерсона Гонсалвеса на ACA 197
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Арышев одержал победу в поединке с бразильским спортсменом Андерсоном Гонсалвесом на турнире ACA 197, который проходит в Москве.

В поединке, прошедшем в рамках среднего веса, Дмитрий одержал победу нокаутом во втором раунде.

Эта победа стала для Арышева 15-й в профессиональных смешанных единоборствах. На его счету также девять поражений и один ничейный исход.

Что касается Гонсалвеса, он потерпел девятое поражение в 25 поединках в карьере. На его счету 14 побед.

В главном событии турнира встретятся чемпион организации в полутяжёлом весе Адлан Ибрагимов и Муслим Магомедов.

Комментарии
