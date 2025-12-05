Скидки
Россияне Евгений Кооль и Джамбулат Бижамов победили нокаутом в 1/16 финала ЧМ по боксу

Комментарии

Российский боксёр Евгений Кооль (до 67 кг) одержал победу в поединке 1/16 финала чемпионата мира. Его соперником был представитель Шри-Ланки Кабавака Патмасири. Кооль победил в первом раунде техническим нокаутом.

Также победу на турнире техническим нокаутом одержал ещё один россиянин Джамбулат Бижамов (до 80 кг). Спортсмен победил Тевиту Малупо (Тонга).

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA). Соревнования стартовали 2 декабря и продлятся до 13-го числа. Турнир проходит в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Российские спортсмены на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. Участие в турнире принимают боксёры из более чем 120 стран.

