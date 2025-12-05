Скидки
«Вёл себя странно». Двалишвили — о реакции Яна на приглашение в джакузи

«Вёл себя странно». Двалишвили — о реакции Яна на приглашение в джакузи
Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о ситуации вокруг приглашения россиянина Петра Яна в джакузи.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Не так зол на Петра, как в прошлый раз, но вчера он вёл себя странно. Дурацкие отговорки про руку, я пригласил его в джакузи, а он начал говорить ерунду. Я же его приглашал туда как друга. Он говорит, что в Вегасе я дома и мне легче драться. Мой дом — не Вегас. Я просто живу здесь.

Он мог тоже приехать в Вегас, но сам выбрал жить в Таиланде с ледибоями. Приглашал его в джакузи как друга, я думал, у него жена, а он про женщин. Если он хочет женщин, в Вегасе с женщинами никогда не было проблем», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

