Эдуард Вартанян подписал контракт с ACA

Победитель Гран-при АСА в лёгком весе 2023 года россиянин Эдуард Вартанян подписал контракт с промоушеном АСА и вернётся в лигу. Об этом сообщил президент ACA Магомед Бибулатов.

«Эдуард Вартанян подписан в АСА! Его соперника и весовую категорию объявлю на пресс-конференции сразу после турнира», — написал Магомед Бибулатов в своём телеграм-канале.

Вартанян в смешанных единоборствах к данному моменту принял участие в 31 поединке, где одержал 27 побед, в том числе девять раз побеждал нокаутом, и потерпел четыре поражения.

17 декабря Вартанян проведёт бой по правилам бойцовского джиу-джитсу на турнире ACBJJ 20, его соперником станет Юсуф Раисов.