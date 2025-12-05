Скидки
Эдуард Вартанян подписал контракт с ACA

Комментарии

Победитель Гран-при АСА в лёгком весе 2023 года россиянин Эдуард Вартанян подписал контракт с промоушеном АСА и вернётся в лигу. Об этом сообщил президент ACA Магомед Бибулатов.

«Эдуард Вартанян подписан в АСА! Его соперника и весовую категорию объявлю на пресс-конференции сразу после турнира», — написал Магомед Бибулатов в своём телеграм-канале.

Вартанян в смешанных единоборствах к данному моменту принял участие в 31 поединке, где одержал 27 побед, в том числе девять раз побеждал нокаутом, и потерпел четыре поражения.

17 декабря Вартанян проведёт бой по правилам бойцовского джиу-джитсу на турнире ACBJJ 20, его соперником станет Юсуф Раисов.

Комментарии
