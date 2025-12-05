Представлены все результаты взвешивания участников UFC 323 с главным боем Ян – Двалишвили

В ночь на 7 декабря мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 323. Перед спортивным мероприятием состоялась церемония взвешивания, участие в которой приняли все бойцы.

Результаты взвешивания участников UFC 323.

Главный кард:

Легчайший вес: Мераб Двалишвили (61,23 кг) vs Пётр Ян (61,23 кг);

Наилегчайший вес: Александр Пантожа (56,69 кг) vs Джошуа Ван (56,47 кг);

Наилегчайший вес: Брэндон Морено (56,69 кг) vs Тацуро Таира (57,15 кг);

Легчайший вес: Генри Сехудо (61,68 кг) vs Пэйтон Талботт (61,68 кг);

Полутяжёлый вес: Ян Блахович (93,44 кг) vs Богдан Гуськов (93,44 кг).

Предварительный кард:

Лёгкий вес: Грант Доусон (70,76 кг) vs Мануэль Торрес (70,76 кг);

Лёгкий вес: Терренс Маккини (70,76 кг) vs Крис Данкан (70,76 кг);

Женский наилегчайший вес: Мэйси Барбер (56,92 кг) vs Карини Силва (56,92 кг);

Лёгкий вес: Назим Садыхов (70,53 кг) vs Фарес Зиам (70,76 кг).

Средний вес: Марвин Веттори (84,36 кг) vs Брунно Феррейра (85,72 кг)*;

Лёгкий вес: Эдсон Барбоза (70,53 кг) vs Джалин Тёрнер (70,3 кг);

Полутяжёлый вес: Иво Бараниевски (93,44 кг) vs Ибо Аслан (93,21 кг);

Средний вес: Мансур Абдул-Малик (84,14 кг) vs Антонио Троколи (84,36 кг);

Полулёгкий вес: Мухаммад Наимов (66,22 кг) vs Майрон Сантос (66,9 кг).

* Брунно Феррейра не смог уложиться в лимит средней весовой категории и будет оштрафован на 20% от гонорара в пользу соперника.

Майрон Сантос не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории.

Пётр Ян отрабатывает удары в партере перед реваншем с Двалишвили: