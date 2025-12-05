Магомедов со сломанным пальцем победил Ибрагимова и стал новым чемпионом ACA

В Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 197. В главном поединке турнира встречались чемпион организации в полутяжёлом весе Адлан Ибрагимов и Муслим Магомедов.

Поединок завершился победой Магомедова во второй раунде нокаутом. Муслим стал новым чемпионом организации в полутяжёлом весе.

Ко второму раунду Магомедов сломал большой палец левой руки, однако это не помешало ему одержать победу.

Результаты турнира ACA 197:

Айк Казарян победил Важу Циптаури единогласным решением судей;

Висенте Варгас победил Хафиза Сакибекова, который был дисквалифицирован во втором раунде за запрещённый удар коленом;

Винициус Круз победил Искандара Мамадалиева техническим нокаутом во втором раунде;

Сидни Аутло победил Павла Гордеева единогласным решением судей;

Александр Грозин победил Фелипе Фроеса нокаутом во втором раунде;

Арен Акопян победил Имрана Букуева единогласным решением судей;

Махарбек Каргинов победил Энрике Барзолу нокаутом во втором раунде;

Даурен Ермеков победил Мубаракшо Мубаракшоева сабмишном во втором раунде;

Саламу Абдурахманов победил Леонардо Сильву сабмишном во втором раунде;

Аурел Пиртеа победил Алексея Махно сабмишном в третьем раунде;

Дмитрий Арышев победил Андерсона Гонсалвеса нокаутом во втором раунде;

Эльмар Гасанов победил Фаридуна Одилова единогласным решением судей;

Жакшылык Мырзабеков победил Узаира Абдуракова сабмишном в первом раунде;

Муслим Магомедов победил Адлана Ибрагимова нокаутом во втором раунде.