Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомедов со сломанным пальцем победил Ибрагимова и стал новым чемпионом ACA

Магомедов со сломанным пальцем победил Ибрагимова и стал новым чемпионом ACA
Комментарии

В Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 197. В главном поединке турнира встречались чемпион организации в полутяжёлом весе Адлан Ибрагимов и Муслим Магомедов.

Поединок завершился победой Магомедова во второй раунде нокаутом. Муслим стал новым чемпионом организации в полутяжёлом весе.

Ко второму раунду Магомедов сломал большой палец левой руки, однако это не помешало ему одержать победу.

Результаты турнира ACA 197:

Айк Казарян победил Важу Циптаури единогласным решением судей;
Висенте Варгас победил Хафиза Сакибекова, который был дисквалифицирован во втором раунде за запрещённый удар коленом;
Винициус Круз победил Искандара Мамадалиева техническим нокаутом во втором раунде;
Сидни Аутло победил Павла Гордеева единогласным решением судей;
Александр Грозин победил Фелипе Фроеса нокаутом во втором раунде;
Арен Акопян победил Имрана Букуева единогласным решением судей;
Махарбек Каргинов победил Энрике Барзолу нокаутом во втором раунде;
Даурен Ермеков победил Мубаракшо Мубаракшоева сабмишном во втором раунде;
Саламу Абдурахманов победил Леонардо Сильву сабмишном во втором раунде;
Аурел Пиртеа победил Алексея Махно сабмишном в третьем раунде;
Дмитрий Арышев победил Андерсона Гонсалвеса нокаутом во втором раунде;
Эльмар Гасанов победил Фаридуна Одилова единогласным решением судей;
Жакшылык Мырзабеков победил Узаира Абдуракова сабмишном в первом раунде;
Муслим Магомедов победил Адлана Ибрагимова нокаутом во втором раунде.

Материалы по теме
Эдуард Вартанян подписал контракт с ACA
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android