Пётр Ян обратился к фанатам перед реваншем с Мерабом Двалишвили на UFC 323

Именитый российский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян поблагодарил фанатов за поддержку перед реваншем с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Спортсмены сразятся в ночь на 7 декабря мск на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Ребята, всем здравствуйте! Огромное спасибо за вашу поддержку. Всех вижу, всех обнимаю. Завтра дело за мной. Обнял всех. Спасибо ещё раз», — сказал Ян на видео, которым поделилась пресс-служба RCC: MMA & Boxing.

Напомним, в первом бою между спортсменами победу одержал Мераб.

Пётр Ян отрабатывает удары в партере перед реваншем с Двалишвили: