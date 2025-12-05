Скидки
Павел Дуров пообещал подарок Хамзату Чимаеву

Павел Дуров пообещал подарок Хамзату Чимаеву
Комментарии

Известный российский предприниматель Павел Дуров пообещал сделать подарок чемпиону UFC в среднем весе Хамзату Чимаеву. Ранее спортсмен предложил Дурову быть его угловым в следующем поединке. Павел ответил согласием, после чего между ними продолжилась переписка.

Дуров. Для меня это будет честью.

Чимаев. Договорились!

Дуров. Тебя ждёт подарок.

В настоящий момент на счету Чимаева в смешанных единоборствах 15 побед (шесть – нокаутом) в 15 боях. Чемпионом UFC Хамзат стал после победы в поединке с Дрикусом дю Плесси, который состоялся 16 августа 2025 года на UFC 319.

