Конор Макгрегор хочет провести титульный поединок с Исламом Махачевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выразил желание провести бой за титул в полусреднем весе с россиянином Исламом Махачевым.

«Определённо хочу побороться за пояс в полусреднем весе. Это был бы хороший бой. Левша с левшой. Ислам показал хорошее выступление. Честная игра, у него хватило смелости подняться в весе. Я в предвкушении», – приводит слова Конора Макгрегора BloodyElbow.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

В последнем поединке, проходившем на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), Махачев встречался с австралийцем Джеком Делла Маддаленой и победил его единогласным решением судей. За счёт этой победы Махачев стал чемпионом промоушена в полусреднем весе.