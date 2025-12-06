Пётр Ян — Мераб Двалишвили 2, реванш: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 6 на 7 декабря мск в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 323. В главном поединке вечера встретятся россиянин Пётр Ян и чемпион промоушена в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

Начало главного карда UFC 323 запланировано на 6:00 мск. Бой между Яном и Двалишвили стартует приблизительно в 8:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию спортивного шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Кроме того, просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, где отразит все ключевые события турнира.

Напомним, в первом бою между Яном и Двалишвили, который проходил в марте 2023 года в Лас-Вегасе на UFC Fight Night 221, победу единогласным решением судей одержал грузинский спортсмен.

Пётр Ян отрабатывает удары в партере перед реваншем с Двалишвили: