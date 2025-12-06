Скидки
Бокс/ММА Новости

Непобеждённый российский боец из команды Хабиба дебютирует в PFL

Непобеждённый российский боец из команды Хабиба дебютирует в PFL
Непобеждённый российский боец смешанных единоборств (ММА) Амру Магомедов дебютирует в PFL. Об этом сообщает пресс-служба промоушена в социальных сетях. Соперником Магомедова станет представитель США Колтон Энглунд.

Спортсмены сразятся 7 февраля 2026 года на турнире в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

В общей сложности на счету Магомедова в данный момент восемь поединков в смешанных единоборствах, в каждом из которых он побеждал. Дважды Амру брал верх нокаутом. Боец представляет команду Хабиба Нурмагомедова. В активе его соперника 19 боёв в ММА, в которых он добыл 15 побед (шесть – нокаутом) и потерпел четыре поражения.

