Непобеждённый российский боец из команды Хабиба дебютирует в PFL

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств (ММА) Амру Магомедов дебютирует в PFL. Об этом сообщает пресс-служба промоушена в социальных сетях. Соперником Магомедова станет представитель США Колтон Энглунд.

Спортсмены сразятся 7 февраля 2026 года на турнире в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

В общей сложности на счету Магомедова в данный момент восемь поединков в смешанных единоборствах, в каждом из которых он побеждал. Дважды Амру брал верх нокаутом. Боец представляет команду Хабиба Нурмагомедова. В активе его соперника 19 боёв в ММА, в которых он добыл 15 побед (шесть – нокаутом) и потерпел четыре поражения.

