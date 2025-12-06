Скидки
Спивак вернётся в октагон 1 февраля, известен возможный соперник — источник

Седьмой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе молдаванин Сергей Спивак в следующем поединке может встретиться с 35-летним хорватским бойцом Анте Делией, являющимся бывшим чемпионом PFL. Об этом сообщает «Вестник ММА».

Ожидается, что бой состоится 1 февраля на турнире в Сиднее.

Сергею 30 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Спивак дебютировал в сентябре 2014 года, а в UFC — в мае 2019 года. В своём рекорде Полярный медведь имеет 17 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и шесть поражений. В последнем поединке он уступил доминиканцу Вальдо Кортес-Акосте.

Что касается Делии, он в последнем поединке также проиграл Кортес-Акосте нокаутом. Всего на счету Делии 33 боя в ММА, в которых одержал 26 побед и потерпел семь поражений.

